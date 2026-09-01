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Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить направление на лечение

Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить направление на лечение

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла участнику СВО из Ярославской области получить направление на лечение и военно-врачебную комиссию (ВВК).

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