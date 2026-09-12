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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» забросил «Северстали» 3 шайбы за 2 минуты с начала матча – новый рекорд КХЛ

Хоккеисты « Спартака » забросили три шайбы ровно за 2 минуты с начала матча Fonbet Чемпионата КХЛ против « Северстали » ( 4:0 , 2-й период).

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