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Артета о травме Парти в матче с «Ман Сити»: «Арсеналу» его не хватало во втором тайме»

Микель Артета рассказал о травме Томаса Парти. Хавбек «Арсенала» был заменен в перерыве матча 4-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

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