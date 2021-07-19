Зарубежная пресса

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Необычные способы применения лука

Необычные способы применения лука

Rai Al Youm, Великобритания Многие люди следят за тем, чтобы в их доме обязательно была аптечка для оказания первой помощи при ожогах и порезах, но лишь немногие знают, что все необходимые средства для оказания первой помощи можно найти на кухне.

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