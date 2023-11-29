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Сначала награда, потом уголовная статья. Что это, "система"? Или наоборот, "системный сбой"?

Сначала награда, потом уголовная статья. Что это, "система"? Или наоборот, "системный сбой"?

Как  говорил  когда-то  Остап  Бендер:  "До  тех  пор,  пока  будут существовать деньги, всегда будут люди, у которых их много.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Сами выбирали, самим и мучиться с ними
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1 час.
Игорь Максаков
Это от того, что верхушка, которая на верху деньги распределяет не просто сама ворует эти деньги, денег много, всё не смандишь, а просто она ненавидит народ, всё население России, они бы если бы у них была возможность, всех растворили бы в какой-нибудь кислоте. Надо всех проверить на вшивость, у кого кто-то был в давние времена репрессирован, то их на пушечный выстрел не подпускать к власти. Дыма без огня не бывает. Сталину приписывают репрессии, а, если по честному быть, то если бы не Сталин, то они бы выиграли вместе с вермахтом войну против СССР. А сейчас, если бы вдруг проснулся Сталин и начал чистить конюшни, то наверно грузить отходы транспорта не хватило бы!
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1 час.
Станислав Магдалинов
Верно подмечено!
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49 сек.

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