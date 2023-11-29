Сначала награда, потом уголовная статья. Что это, "система"? Или наоборот, "системный сбой"?

Игорь Максаков

Это от того, что верхушка, которая на верху деньги распределяет не просто сама ворует эти деньги, денег много, всё не смандишь, а просто она ненавидит народ, всё население России, они бы если бы у них была возможность, всех растворили бы в какой-нибудь кислоте. Надо всех проверить на вшивость, у кого кто-то был в давние времена репрессирован, то их на пушечный выстрел не подпускать к власти. Дыма без огня не бывает. Сталину приписывают репрессии, а, если по честному быть, то если бы не Сталин, то они бы выиграли вместе с вермахтом войну против СССР. А сейчас, если бы вдруг проснулся Сталин и начал чистить конюшни, то наверно грузить отходы транспорта не хватило бы!