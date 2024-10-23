Mash: по делу Эльмана Пашаева в Донецке задержали его сослуживца Фаика Гасанова

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева в Донецке задержали его сослуживца Фаика Гасанова. Предположительно, экс-адвокат через подельника предлагал заключенным, поехавшим на СВО, за деньги отсидеться в тылу, передает Telegram-канал Mash.
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