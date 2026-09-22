Бензиновый кризис: поставки нефти в Китай увеличились почти на 20 процентов. Сырье уходит за границу, а топлива не хватает

Бензиновый кризис: поставки нефти в Китай увеличились почти на 20 процентов. Сырье уходит за границу, а топлива не хватаетКитай заметно перекроил карту поставок нефти, отдав предпочтение российскому сырью.
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