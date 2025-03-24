Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +17°, облачно• Севастополь: +14°, облачно• Ялта: +10°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +13°, облачно• Саки: +15°, облачно• Бахчисарай: +10°, пасмурно• Джанкой: +16°, облачно• Судак: +10°, пасмурно• Феодосия: +10°.
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