Зонт не понадобится: прогноз погоды на выходные в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Погода в ближайшие выходные в Уссурийске запомнится как пасмурная, но при этом довольно теплая. Небо затянет облаками, но жителям округа не стоит хвататься за зонт в грядущий уикенд, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".