Эксперт дал советы по борьбе с депрессией при помощи ароматерапии

Ароматерапия представляет собой мощный инструмент в борьбе с депрессией. Определенные аромамасла оказывают положительное влияние на эмоциональный фон, снижая уровень тревожности и способствуя расслаблению, рассказал «Известиям» 31 мая доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
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