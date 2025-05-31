Эксперт дал советы по борьбе с депрессией при помощи ароматерапии

Ароматерапия представляет собой мощный инструмент в борьбе с депрессией. Определенные аромамасла оказывают положительное влияние на эмоциональный фон, снижая уровень тревожности и способствуя расслаблению, рассказал «Известиям» 31 мая доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.