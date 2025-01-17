Тёмная сторона материнского капитала

Много лет назад читал на сайте Димы Вернера, как в Хайфе разыграли выехавших из СССР евреев. Когда они оформляли документы на пособие, некий шутник вышел из здания учреждения и рассказал толпе, что москвичам с ленинградцами пособие будут выплачивать вдвое большего размера, потому что «вы же понимаете, у них потребности больше».