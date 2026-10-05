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Регионы России

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IT Task и VolgaBlob объявили о партнёрстве для развития платформы Smart Monitor

IT Task и VolgaBlob объявили о партнёрстве для развития платформы Smart Monitor

Smart Monitor построен по модульному принципу, что обеспечивает расширяемость и адаптацию сценариев использования под конкретные бизнес-задачи без смены технологической основы.

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