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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын Манчини о сборной Италии: «Возвращение казалось невозможным, но он так надеялся. Он хочет стереть разочарование от трех непопаданий на ЧМ и улучшить свой имидж после ухода»

Андреа, сын Роберто Манчини, рассказал, что тренер стремился вернуться в сборную Италии. Итальянский специалист вновь возглавил национальную команду, в которой работал с 2018 по 2023 год.

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