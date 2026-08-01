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Воронежские новости

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Промышленность Воронежской области выросла на 0,5% в первом полугодии 2026

Промышленность Воронежской области выросла на 0,5% в первом полугодии 2026

Общий индекс промышленного производства в регионе составил 0,5%. Этот слабый рост обеспечила главным образом металлургия, нарастившая выпуск почти на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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