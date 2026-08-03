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FiNE NEWS

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ВС РФ окружили посёлок Белый Колодезь в Харьковской области после взятия Веровки

Российские вооружённые силы взяли под контроль село Веровка в Харьковской области. По данным телеграм-канала «Северный ветер», это событие связано с окружением посёлка Белый Колодезь, расположенного неподалёку.

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