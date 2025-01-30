Лена Миро 2 месяца была в коме после смертельного ДТП в США

Лена Миро провела два месяца в коме после трагического дорожно-транспортного происшествия в США. Как сообщает база данных Traffic Serious Bodily Injury/Fatal Crash Dashboard, авария произошла 22 февраля 2024 года в 3:22 по местному времени.
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