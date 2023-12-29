Вы найдете его в 2400 местах по всему миру! Compose Coffee разместили сюрпризы для АРМИ от Тэхена в тайных точках планеты

Все АРМИ прекрасно знают, что их любимчик Тэхен (Taehyung) сейчас служит в армии, но разве это повод для того, чтобы он забывал о своих фанатах? Парень в содружестве с Compose Coffee подготовил для публики нереальный сюрприз: он стал новой моделью кофеен, которая разместила изображения артиста на всех витринах своих заведений.