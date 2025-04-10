Дешёвый спектакль: Зеленский назвал спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева «сепаром»

Владимир Грачев

ГОСПОДИ!!! ДО ЧЕГО ЖЕ НИЧТОЖНО ЭТО НИЧТОЖЕСТВО....!!! КАСТРЮЛЕГОЛОВЫЕ, ОЧНИТЕСЬ, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ТЕРПЕТЬ ТАКОГО ПРЕЗИДЕНТА...УЖАС....УЖАС....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЛНЫЙ УБЛЮДОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!