С 1 марта 2027 года порядок контроля за состоянием здоровья водителей изменится. Госавтоинспекция начнёт получать информацию от медицинских учреждений практически в режиме реального времени, и это позволит быстрее выявлять противопоказания к управлению транспортом.
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