НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Макс Ферстаппен: «Выбрал бы Норриса и Пиастри в команду «Ф-1». Оскар свои гонки выиграет»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выделил мастерство Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Трехкратный чемпион «Формулы-1» составил бы свою команду из представителей «Макларена», если бы не мог выбрать себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх