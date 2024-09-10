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Генерал Попов рассказал, откуда летели дроны ВСУ в Подмосковье

Генерал Попов рассказал, откуда летели дроны ВСУ в Подмосковье

«ВСУ могут начать применять дальнобойные ракеты вместе с беспилотниками» Как и предупреждали военные аналитики, ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по центральным регионам России.

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