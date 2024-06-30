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Новости экономики России

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Производитель чипов памяти №2 в мире инвестирует $75 млрд к 2028 году в ИИ

Производитель чипов памяти №2 в мире инвестирует $75 млрд к 2028 году в ИИ

Южнокорейская SK Hynix - производитель чипов памяти №2 в мире - инвестирует 103 трлн вон (75 млрд долларов) к 2028 году в искусственный интеллект и чипы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ее материнской компании SK Group.

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