14 любопытных снимков из прошлого

Фотоаппарат может запечатлеть момент, превратив его в вечность. Благодаря фотографии мы можем увидеть то, что исчезло (например, как эти исторические памятники, которых больше нет), понять, каким был мир и как жили люди в прошлом.
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