Челябинцы жалуются на мигрантов, публично занимающихся непристойными вещами

Одного из таких сняли на видео. Жительница Челябинска обратилась к полиции и главе Ленинского района Александру Орлу с просьбой "обратить внимание на данный инцидент": — Мужчина нерусской национальности встал напротив стадиона ЧЗМК под окна дома и начал заниматься непристойными вещами.
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