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Загнанная в угол укросвинья способна на всё

Загнанная в угол укросвинья способна на всё

Виктор Анисимов Загнанная в угол укросвинья способна на всё чтобы отсрочить свою гибель. Зеленский ради удержания власти и продления своей жизни хоть насколько значимый срок пойдёт на любое преступление, на любую мерзость.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
А прирезать эту свинью - слабо? Пусть уже сдохнет😡🤮☠️
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8 час.
Семен Демин
Наверно, это все так. Но автор пугает россиян больше, чем украинские террористы. Это дело спецслужб и военных.
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4 час.
Александр Батт
Укронацисты пд полным контролем Запада.
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11 мин.
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