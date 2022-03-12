Прыгун в воду Кузнецов: «Путин – великий человек. Всегда интересно постоять рядом и пообщаться с ним».

Серебряный призер Лондона-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов назвал президента РФ Владимира Путина великим человеком.

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