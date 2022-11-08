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Глава Приморья опубликовал видео с морпехами на Украине. Они говорят о тяжелых боях и потерях

Глава Приморья опубликовал видео с морпехами на Украине. Они говорят о тяжелых боях и потерях

Глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которых, по его словам, морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады и добровольцы из отряда «Тигр» рассказывают о ситуации в зоне боевых действий на Украине.

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