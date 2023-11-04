Борцы с «кровавым режимом» умеют виртуозно переобуваться в воздухе

Только что они гнобили Россию «за Украину», теперь выступают за бомбежки Израилем палестинцев Вера Жердева Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Виталий Серуканов Дмитрий Верхотуров Редкая неделя обходится без очередной скандальной историей, с «лицами, признанными иноагентами».