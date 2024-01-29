AP: при нападении на спорной территории Абьей в Судане убили свыше 50 человек

Вооруженные люди напали на жителей деревни в спорном регионе Абьей, принадлежность которого оспаривают Судан и Южный Судан, в результате чего по меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили раненияю Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местного чиновника.