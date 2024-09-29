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Армия РФ освободила Макеевку в ЛНР

Российские военные освободили Макеевку в Луганской Народной Республике, сообщает Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении ведомства 29 сентября.

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