Келлог: Администрация послушала русских, убрав меня из переговорного процесса Бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог фактически раскритиковал администрацию Трамп.
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Этот не совсем здоровый пенсионер попробовал бы у себя в США предложить мобилизовать женщин на войну с Ираном. Я хотела бы посмотреть, что с ним сделают в Штатах за этот призыв. А "любовь" Келлога к Украине вполне объяснима - алчность и любовь к легким деньгам.
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