Svetlana Kuzmina

Этот не совсем здоровый пенсионер попробовал бы у себя в США предложить мобилизовать женщин на войну с Ираном. Я хотела бы посмотреть, что с ним сделают в Штатах за этот призыв. А "любовь" Келлога к Украине вполне объяснима - алчность и любовь к легким деньгам.