«Торговые ворота России»: в кампусе ДВФУ подготовлен выставочный маршрут

Выставка «Дальний Восток как торговые ворота России: от купеческих путей к современным логистическим коридорам» открывается на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке — она приурочена к XI Восточному экономическому форуму и расскажет, как на протяжении нескольких столетий регион связывал внутренние территории страны с государствами Азии и акваторией Тихого океана, сообщает PRIMPRESS.
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