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Представлена новейшая умная розетка Xiaomi с Wi-Fi 6 — теперь ей не нужен шлюз

Представлена новейшая умная розетка Xiaomi с Wi-Fi 6 — теперь ей не нужен шлюз

Smart Socket 4 умеет считать расход энергии, работать по расписанию и отключать питание одним двойным нажатием Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4, которая получила несколько заметных обновлений по сравнению с предыдущим поколением.

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