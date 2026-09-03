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Ивановские новости

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В Шуе создают филиал ивановского «Соляриса» в Усадьбе Посылина

В Шуе создают филиал ивановского «Соляриса» в Усадьбе Посылина

Первый в области филиал «Соляриса» откроется в старинной усадьбе 1837 года в Шуе. Здесь будут преподавать робототехнику, 3D-моделирование, графический дизайн и естественно-научные дисциплины.

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