В Шуе создают филиал ивановского «Соляриса» в Усадьбе Посылина

Первый в области филиал «Соляриса» откроется в старинной усадьбе 1837 года в Шуе. Здесь будут преподавать робототехнику, 3D-моделирование, графический дизайн и естественно-научные дисциплины.
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