Фадеев предложил упростить получение льгот ЖКУ вдовами участников СВО

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину упростить процедуру подтверждения статуса вдов погибших участников СВО для льгот на ЖКУ, чтобы уменьшить документооборот и сохранить достоинство вдов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Кто не предупред...
- Говоря о предател...
- Генерал Гурулёв п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым