РЖД воссоединяются с Крымом. Железные дороги бегут на полуостров, наплевав на санкции

ОАО «Российские железные дороги» наконец решились на открытие маршрутов в Крым. Западные санкции, под которые и так уже попала ЖД-монополия, больше не помеха.
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