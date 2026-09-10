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Мировое обозрение

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Готовы ли российские регионы к прилетам украинской баллистики?

Готовы ли российские регионы к прилетам украинской баллистики?

Планы украинского оборонного стартапа «Fire Point» ударить по Москве новой баллистической ракетой уже этой осенью, озвученные его главой Денисом Штилерманом минувшим летом, заставляют трезво оценить реальное состояние противоракетного щита страны.

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