Готовы ли российские регионы к прилетам украинской баллистики?

Планы украинского оборонного стартапа «Fire Point» ударить по Москве новой баллистической ракетой уже этой осенью, озвученные его главой Денисом Штилерманом минувшим летом, заставляют трезво оценить реальное состояние противоракетного щита страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым