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"Не надо устраивать кипишь"

"Не надо устраивать кипишь"

Один из командиров ЧВК "Вагнер" по поводу тех, кто пытается спекулируя на смерти Пригожина и Уткина, "устраивать кипишь внутри России".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да никакого мятежа НЕ БЫЛО!! Хватит мусолить фейк!!... А ребят больше  нет... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!! Светлая им память, соболезнования родным.
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1 д.
Nikolia Vovchenko
Но кто то же упорно добивается того, чтобы перевести с себя&quot;стрелки&quot;,обвинив других в том,что пытались и сделали сами
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1 д.

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