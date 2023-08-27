Один из командиров ЧВК "Вагнер" по поводу тех, кто пытается спекулируя на смерти Пригожина и Уткина, "устраивать кипишь внутри России".
"Не надо устраивать кипишь"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да никакого мятежа НЕ БЫЛО!! Хватит мусолить фейк!!... А ребят больше нет... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!! Светлая им память, соболезнования родным.
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1 д.
Nikolia Vovchenko
Но кто то же упорно добивается того, чтобы перевести с себя"стрелки",обвинив других в том,что пытались и сделали сами
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1 д.
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