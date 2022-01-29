РИАП "АПРАЛ" МТ

946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Severyanin
    Разваливается светоч демократии! То ли ещё будет!Перед приездом Ба...
  • Vitaly Arkhipov
    А на ее мы вообще псакали. Смешила раньше всех,вот пусть и продолжает смешить,а не лезет когда туда,када собака не сует.Псаки сделала Рос...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , все перечисленное ,,ОРУЖИЕ,,  , ОТКРОВЕННОЕ БАРАХЛО ...!!!  От ф-35  сами  США ОТКАЗЫВАЮТСА , только на  П...Опубликован амери...

Двадцатилетнего парня подозревают в изнасиловании сводного брата, ученика 6-го класса

Двадцатилетнего парня подозревают в изнасиловании сводного брата, ученика 6-го класса

Мужчина подозревается в совершении сексуального насилия над своим сводным братом, который является учеником 6-го класса, источник в полиции сообщил КП-Самара следующее: «Потерпевший учится в шестом классе в одной из местных школ, ему 12 лет».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх