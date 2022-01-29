Двадцатилетнего парня подозревают в изнасиловании сводного брата, ученика 6-го класса

Мужчина подозревается в совершении сексуального насилия над своим сводным братом, который является учеником 6-го класса, источник в полиции сообщил КП-Самара следующее: «Потерпевший учится в шестом классе в одной из местных школ, ему 12 лет».
Мужчина подозревается в совершении сексуального насилия над своим сводным братом, который является учеником 6-го класса, источник в полиции сообщил КП-Самара следующее: «Потерпевший учится в шестом классе в одной из местных школ, ему 12 лет».
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