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В Парагвае кубок застрял в уличных проводах во время чемпионского парада любительской команды. Полетели искры, но никто не пострадал

В Парагвае кубок застрял в уличных проводах во время чемпионского парада любительской команды. Полетели искры, но никто не пострадал

Команда «Либертад де Пирайю» устроила парад после победы в любительском чемпионате.  Игроки арендовали автобус и провезли чемпионский трофей по улицам города Пирайю.

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