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Нижегородская правда

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Нижегородцы высказались о запрете абортов в частных клиниках

Нижегородцы высказались о запрете абортов в частных клиниках

Нижегородцы высказались о запрете абортов в частных клиниках. Бурные обсуждения в соцсетях начались после новости о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в ргеиональное Заксобрание проект такого закона.

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