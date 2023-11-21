Нижегородцы высказались о запрете абортов в частных клиниках. Бурные обсуждения в соцсетях начались после новости о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в ргеиональное Заксобрание проект такого закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии