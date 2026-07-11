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FiNE NEWS

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Российские ударные дроны уничтожили танк Leopard и пункты управления беспилотниками ВСУ

За ночь в районах Харьковской и Сумской областей российские ударные беспилотники провели серию успешных атак, в ходе которых был уничтожен танк Leopard и 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины.

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