Российские ударные дроны уничтожили танк Leopard и пункты управления беспилотниками ВСУ

За ночь в районах Харьковской и Сумской областей российские ударные беспилотники провели серию успешных атак, в ходе которых был уничтожен танк Leopard и 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины.
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