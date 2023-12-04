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  • Николай Елисеев
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В Карабахе по приказу Алиева поселились специально обученные крысы: "Лишь бы армян не было"

В Карабахе по приказу Алиева поселились специально обученные крысы: "Лишь бы армян не было"

Азербайджанские сапёры стали использовать крыс при обезвреживании КарабахаСегодня представитель азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев сообщил, что на территорию Нагорного Карабаха были завезены крысы.

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