Врач Елисеев: Возраст для беременности — не преграда, но растет риск осложнений

Врач-гинеколог Павел Елисеев рассказал о противопоказаниях к поздней беременности. Он отметил, что женщинам не запрещается рожать первенца после 45 лет, поскольку возраст не всегда негативно сказывается на процессе родов, однако существует повышенный риск осложнений.