Врач Елисеев: Возраст для беременности — не преграда, но растет риск осложнений

Врач-гинеколог Павел Елисеев рассказал о противопоказаниях к поздней беременности. Он отметил, что женщинам не запрещается рожать первенца после 45 лет, поскольку возраст не всегда негативно сказывается на процессе родов, однако существует повышенный риск осложнений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии