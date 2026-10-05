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Татар-информ

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199 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

199 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

Прошедшей ночью над регионами России перехвачено и уничтожено 199 вражеских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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