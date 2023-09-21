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В Челябинске школьник вставил в глаз кусок поп-ита

В Челябинске школьник вставил в глаз кусок поп-ита

К счастью, офтальмологи быстро справились с задачей, оперировать ребенка не пришлось. Любознательный семилетний челябинец так испугался результата своего эксперимента, что так и не признался, зачем и как превратил себя в подобие рэпера Элджея.

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