В Челябинске школьник вставил в глаз кусок поп-ита

К счастью, офтальмологи быстро справились с задачей, оперировать ребенка не пришлось. Любознательный семилетний челябинец так испугался результата своего эксперимента, что так и не признался, зачем и как превратил себя в подобие рэпера Элджея.
К счастью, офтальмологи быстро справились с задачей, оперировать ребенка не пришлось. Любознательный семилетний челябинец так испугался результата своего эксперимента, что так и не признался, зачем и как превратил себя в подобие рэпера Элджея.
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