Кому сказать спасибо, что живой?

Как сказал мне один старый полковник, «Подвиг – это когда больше ничего не остается». Я сейчас реально хочу сказать несколько слов о людях, которые делали важные и полезные вещи, совершенно не задумываясь о последствиях во вторую очередь, и в первую – о себе.