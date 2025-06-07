Кому сказать спасибо, что живой?

Как сказал мне один старый полковник, «Подвиг – это когда больше ничего не остается». Я сейчас реально хочу сказать несколько слов о людях, которые делали важные и полезные вещи, совершенно не задумываясь о последствиях во вторую очередь, и в первую – о себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Первыми пострадали друзья Алиева. Этот "удар" сделает диаспоры нищими: Россия наконец-то начала "базарно-помидорную войну"?
- Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа
- "У тебя ничего нет, кроме болтовни": ЕС в ярости из-за тупости Каллас
Свежие комментарии