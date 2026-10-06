Татарстан присоединится к забегу в память о военнослужащих, погибших на СВО

С 1 по 31 октября в России пройдет акция «Забег Памяти», в память о бойцах, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО.
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