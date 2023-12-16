Канадец Мелош о стиле русских в Америке: «Забавно было видеть ребят в «Гуччи»  

– За карьеру у вас была чуть ли не дюжина одноклубников из России. Успели ли узнать от них какие-нибудь слова, кроме матерных? – Моим первым русским одноклубником в «Бэйл-Комо» был Валентин Зыков: отличный парень, большой, могучий.