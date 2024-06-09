Продукция столичных предприятий активно используется в московском метрополитене

Продукция столичных предприятий играет ключевую роль в работе Московского метрополитена. Благодаря активному использованию местного производства метрополитен получает необходимые для его работы системы автоматизации и телемеханики, высокотехнологичные системы управления поездами, платы для считывания бесконтактных банковских карт и многое другое.
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